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12.06.2019, 16:05

Украинец в Польше спас женщину и детей из горящего автомобиля

Украинец в Польше спас женщину и детей из горящего автомобиля - Фото
Скриншот с видео

По словам польских журналистов, украинец очень скромно рассказывал о своем геройском поступке

Водитель грузовика по имени Андрей вытащил из загоревшегося после ДТП автомобиля на трассе женщину и двух детей. Авария произошла в воскресенье возле польского Щецина, сообщает Polsat News.

Виновником масштабного ДТП, в котором приняли участие восемь автомобилей, стал водитель другого грузовика.

Украинец рассказал, что машина, ехавшая впереди, резко затормозила, после чего он увидел впереди пожар. В следующее мгновение он уже выпрыгнул из грузовика с огнетушителем в руке.

Польское издание пишет, что Андрей разбил окно горящего авто и вытащил из него женщину и двух детей, которые находились на заднем сидении.

По словам журналистов, украинец очень скромно рассказывал о своем геройском поступке.

"Я сделал то, что должен был сделать. Жаль, что не было больше времени. Все произошло очень быстро... У меня у самого есть ребенок здесь, в Польше, ребенок и жена", - сказал он.

В ДТП погибли трое детей и трое взрослых.

Вчера, 11 июня, в реку в Закарпатской области упал лесовоз. В результате пять человек погибли. 

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Теги: дтп, польша, грузовик
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