Украинец в Польше спас женщину и детей из горящего автомобиля

Скриншот с видео

Водитель грузовика по имени Андрей вытащил из загоревшегося после ДТП автомобиля на трассе женщину и двух детей. Авария произошла в воскресенье возле польского Щецина, сообщает Polsat News.

Виновником масштабного ДТП, в котором приняли участие восемь автомобилей, стал водитель другого грузовика.

Украинец рассказал, что машина, ехавшая впереди, резко затормозила, после чего он увидел впереди пожар. В следующее мгновение он уже выпрыгнул из грузовика с огнетушителем в руке.

Польское издание пишет, что Андрей разбил окно горящего авто и вытащил из него женщину и двух детей, которые находились на заднем сидении.

По словам журналистов, украинец очень скромно рассказывал о своем геройском поступке.

"Я сделал то, что должен был сделать. Жаль, что не было больше времени. Все произошло очень быстро... У меня у самого есть ребенок здесь, в Польше, ребенок и жена", - сказал он.

В ДТП погибли трое детей и трое взрослых.

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... #wypadek #wypadekA6 #karambolA6 pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 червня 2019 р.

Вчера, 11 июня, в реку в Закарпатской области упал лесовоз. В результате пять человек погибли.