Под Киевом произошло масштабное ДТП: пять человек погибли, 20 травмированы – фото

На 47-м километре трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский произошла масштабная авария, в которой погибли пять человек и еще 20 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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ДТП произошло около 04:00 утра. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, водитель фуры DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz 1320. После этого фура выехала встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Погибли пять человек, 14 травмированных - госпитализированы.

На месте ДТП работают медики, спасатели и следственно оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

8 сентября в Министерстве внутренних дел заявили , что на участках дорог, где установили камеры видеофиксации нарушений, в три раза сократилось число аварий.

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Фото - Патрульна поліція Київської області/Facebook