В МВД отчитались об эффективности камер на дорогах: количество аварий уменьшилось

В ведомстве заявили, что за время работы камер видеофиксации было вынесено более 833 000 штрафов

Количество аварий на участках дорог, где с 1 июня появились камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД, упало в три раза. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

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Он отметил, что камеры устанавливали в наиболее опасных участках трасс и, на данный момент, количество ДТП уменьшилось с 37 до 13. На некоторых дорогах аварии прекратились вообще. В МВД прогнозируют, что за пять лет получится избежать ещё 500 аварий в местах, где установлены камеры.

За все время работы камер было вынесено более 833 000 штрафов, из них 645 000 уже оплачены.

Также в ведомстве заключили договор еще на 220 систем фиксации нарушений, их установят на трассах государственного значения.

В 2019 году на украинских дорогах произошло 160 675 аварий. В них погибли 3454 человек, еще 32 736 получили травмы.

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Станислав Стороженко

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