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06.02.2020, 15:08

3454 жертв в год. От чего гибнут на дорогах украинцы: инфографика

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3454 жертв в год. От чего гибнут на дорогах украинцы: инфографика
3454 жертв в год. От чего гибнут на дорогах украинцы: инфографика

В 2019 году на украинских дорогах произошло 160 675 ДТП, 26 052 из них - с пострадавшими. 3454 человек погибли, еще 32 736 получили травмы

В Украине наиболее распространенной причиной ДТП с потерпевшими является превышение скорости (34% от всех ДТП) и нарушение правил маневрирования (22%). Об этом сообщает в Facebook Алексей Белошицкий, замглавы Департамента патрульной полиции Нацполиции.

8% аварий с потерпевшими происходят из-за неправильного пересечения перекрестков, столько же - из-за несоблюдения дистанции, еще 6% - из-за нарушения правил переезда пешеходного перехода.

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Чаще всего люди погибали во время наезда транспортного средства на пешехода (1261 случай). На втором месте - столкновения (1133), на третьем - наезд на препятствие. Также говорится, что 106 аварий, в которых участвовали нетрезвые водители, были с летальным исходом.

По словам Белошицкого, суточный пик ДТП приходится на 17 часов. А наиболее часто аварии происходили по пятницам и субботам.

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Теги: дтп, погибшие, дороги, авария, жертвы, Алексей Белошицкий
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