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МВД хочет увеличить штрафы для водителей за наезды на людей

МВД хочет увеличить штрафы для водителей за наезды на людей - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
26.12.2019, 13:06

Предлагают увеличить сумму штрафов за превышение скорости и оставление места ДТП

Министерство инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что соответствующие законопроекты, скоро будут направлены в Верховную Раду.

Законопроектами предлагается внести изменения в Кодекс об админправонарушениях, Уголовный кодекс, закон о дорожном движении и закон о Нацполиции.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - подчеркнул Геращенко.

  • 4 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №10004, который предусматривает увеличение штрафов за отказ в льготном проезде участникам боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны

 

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