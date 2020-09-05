Сын кандидата в мэры Кривого Рога от Слуги народа сбил на переходе ребенка – фото

Марк Шевчик, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии Слуга народа Дмитрия Шевчика, сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика Сашу. Об этом сообщил в Facebook Шевчик–старший.

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Шевчик утверждает, что его сын уходил от столкновения, не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где и задел ребенка. Пострадавшего госпитализировали в отделение нейрохирургии Детской областной больницы, пишет политик.

"Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", – сообщил он.

Шевчик утверждает, что его сын не скрывался с места ДТП, вызвал скорую, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование. "Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону", – заверил он.

Политик написал, что находится в контакте с родителями пострадавшего ребенка и "берет на себя ответственность" за его будущее.

В полиции инцидент пока не прокомментировали. В пресс-службе полиции Днепропетровской области на звонок LIGA.net не ответили. Журналист направил письменный запрос.

Фото - Первый городской