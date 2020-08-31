В Слуге народа определились с кандидатами в мэры областных центров: список

Съезд партии Слуга народа перед местными выборами проходит в выставочном центре Парковый в Киеве

На съезде партии Слуга народа названы кандидаты в мэры областных центров, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Съезд партии Слуга народа перед местными выборами проходит в выставочном центре Парковый в Киеве.

В качестве кандидатов в мэры областных центров были предложены:

Винница – глава Винницкой ОГА Сергей Борзов;

Днепр – главврач Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко;

Житомир – ректор университета Житомирская политехника Виктор Евдокимов;

Запорожье – первый замглавы Запорожской ОГА Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск – юрист, директор строительной компании Александр Богачев;

Киев – нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук;

Кривой Рог – гендиректор предприятия по производству железнорудного сырья Дмитрий Шевчик;

Кропивницкий – финансистка, банкир Ольга Ковалева-Алокили;

Львов – врач, депутат Львовского горсовета Тарас Кльофа;

Николаев – предпринимательница и общественный деятель Татьяна Домбровская;

Одесса – доктор филологических наук, артист, юморист Олег Филимонов;

Полтава – предприниматель Сергей Иващенко;

Ровно – глава Ровенской ОГА Виталий Коваль;

Сумы – нардеп из фракции Слуга народа Татьяна Рябуха;

Славянск – депутатка Славянского горсовета Ольга Алтунина;

Тернополь – сценарист Виктор Гевко;

Ужгород – депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей;

Харьков – глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;

Херсон – ректор Херсонского аграрно-экономического университета Юрий Кирилов;

Хмельницкий – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук;

Черкассы – предприниматель Виталий Ильченко;

Черновцы – руководитель областной ячейки СН Виталий Другановский;

Чернигов – депутат Черниговского горсовета Юрий Тарасовец.

16 июля кандидаткой в мэры Киева от СН стала Верещук.

26 августа Слуга народа выдвинула в мэры Днепра главврача областной больницы Рыженко .

выдвинула в мэры Днепра Сегодня стало известно, что в Одессе от СН в мэры идет Филимонов

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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