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В Слуге народа определились с кандидатами в мэры областных центров: список

31.08.2020, 16:19
В Слуге народа определились с кандидатами в мэры областных центров: список - Фото
Кандидаты в мэры от Слуги народа (Фото - пресс-служба Слуги народа)

Съезд партии Слуга народа перед местными выборами проходит в выставочном центре Парковый в Киеве

На съезде партии Слуга народа названы кандидаты в мэры областных центров, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Съезд партии Слуга народа перед местными выборами проходит в выставочном центре Парковый в Киеве.

В качестве кандидатов в мэры областных центров были предложены:

Винница – глава Винницкой ОГА Сергей Борзов;

Днепр  главврач Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко;

Житомир  ректор университета Житомирская политехника Виктор Евдокимов;

Запорожье  первый замглавы Запорожской ОГА Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск  юрист, директор строительной компании Александр Богачев;

Киев  нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук;

Кривой Рог  гендиректор предприятия по производству железнорудного сырья Дмитрий Шевчик;

Кропивницкий  финансистка, банкир Ольга Ковалева-Алокили;

Львов  врач, депутат Львовского горсовета Тарас Кльофа;

Николаев предпринимательница и общественный деятель Татьяна Домбровская;

Одесса  доктор филологических наук, артист, юморист Олег Филимонов;

Полтава  предприниматель Сергей Иващенко;

Ровно  глава Ровенской ОГА Виталий Коваль;

Сумы  нардеп из фракции Слуга народа Татьяна Рябуха;

Славянск  депутатка Славянского горсовета Ольга Алтунина;

Тернополь  сценарист Виктор Гевко;

Ужгород  депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей;

Харьков  глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;

Херсон  ректор Херсонского аграрно-экономического университета Юрий Кирилов;

Хмельницкий  профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук;

Черкассы  предприниматель Виталий Ильченко;

Черновцы  руководитель областной ячейки СН Виталий Другановский;

Чернигов  депутат Черниговского горсовета Юрий Тарасовец.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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