В Слуге народа определились с кандидатами в мэры областных центров: список
Съезд партии Слуга народа перед местными выборами проходит в выставочном центре Парковый в Киеве
На съезде партии Слуга народа названы кандидаты в мэры областных центров, сообщает корреспондент LIGA.net.
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Съезд партии Слуга народа перед местными выборами проходит в выставочном центре Парковый в Киеве.
В качестве кандидатов в мэры областных центров были предложены:
Винница – глава Винницкой ОГА Сергей Борзов;
Днепр – главврач Днепровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко;
Житомир – ректор университета Житомирская политехника Виктор Евдокимов;
Запорожье – первый замглавы Запорожской ОГА Виталий Тишечко;
Ивано-Франковск – юрист, директор строительной компании Александр Богачев;
Киев – нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук;
Кривой Рог – гендиректор предприятия по производству железнорудного сырья Дмитрий Шевчик;
Кропивницкий – финансистка, банкир Ольга Ковалева-Алокили;
Львов – врач, депутат Львовского горсовета Тарас Кльофа;
Николаев – предпринимательница и общественный деятель Татьяна Домбровская;
Одесса – доктор филологических наук, артист, юморист Олег Филимонов;
Полтава – предприниматель Сергей Иващенко;
Ровно – глава Ровенской ОГА Виталий Коваль;
Сумы – нардеп из фракции Слуга народа Татьяна Рябуха;
Славянск – депутатка Славянского горсовета Ольга Алтунина;
Тернополь – сценарист Виктор Гевко;
Ужгород – депутат Ужгородского горсовета Виктор Щадей;
Харьков – глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;
Херсон – ректор Херсонского аграрно-экономического университета Юрий Кирилов;
Хмельницкий – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук;
Черкассы – предприниматель Виталий Ильченко;
Черновцы – руководитель областной ячейки СН Виталий Другановский;
Чернигов – депутат Черниговского горсовета Юрий Тарасовец.
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