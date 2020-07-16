"Слуги" выбрали кандидата на пост мэра Киева – Ирина Верещук: подробности

В числе претендентов кроме Верещук были Дубинский, Тищенко, Гурин и Качура

Сегодня, 16 июля, в партии Слуга народа состоялись праймериз по выбору кандидатов на должность мэра Киева. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на замглавы фракции Евгению Кравчук.

По результатам тайного голосования кандидатом стала Ирина Верещук.

В числе претендентов кроме Верещук, за которую проголосовали 87 членов партии, были Александр Дубинский (41 голос), Николай Тищенко (30 голосов), Дмитрий Гурин (15 голосов), Александр Качура (3 голоса). Четыре бюллетеня были испорчены.

На праймериз присутствовал президент Владимир Зеленский. Он взял слово после объявления результатов и заявил, что поддерживает Верещук.

Качура в Telegram призвал всех объединиться для победы над Виталием Кличко.

Верещук вызвала Кличко на дебаты.

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Наталия Медведева

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