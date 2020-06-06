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Нардеп из Слуги народа заявила о желании стать мэром Киева

Нардеп из Слуги народа заявила о желании стать мэром Киева - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.06.2020, 09:45

По словам Ирины Верещук, она еще не обсуждала выдвижение от Слуги народа в мэры Киева с президентом Владимиром Зеленским, но вопрос открыт

О желании стать мэром Киева заявила нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук вчера в программе Свобода слова Савика Шустера.

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На вопрос о появившихся слухах, что она может претендовать на выдвижение от Слуги народа в мэры столицы, Верещук ответила, что разговора с президентом Владимиром Зеленским еще не было, но вопрос открыт.

Отвечая на вопрос, интересна ли ей должность мэра Киева, Верещук ответила: "У меня есть планы, они амбициозные, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция".

Верещук подчеркнула, что она уже была головой города районного значения, Равы-Русской, знает и понимает, что такое местное самоуправление.

Вчера в комментарии журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что рано или поздно мэром Киева должна стать женщина.

Денис Юдин
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