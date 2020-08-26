Кандидатом в мэры Днепра от Слуги народа стал Сергей Рыженко

Главврача Днепропетровской областной больницы представили как соперника Бориса Филатова от Слуги народа на встрече с президентом Владимиром Зеленским

Кандидатом в мэры Днепра от партии Слуга народа стал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. В таком качестве он был представлен на презентации стратегии развития региона до 2027 года, где присутствовал президент Владимир Зеленский.

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Рыженко представил свою команду, в которую вошли заместитель главврача больницы им. Мечникова Юрий Скребец, хирург больницы Сергей Тымчук и другие.

Рыженко родился в 1963 году в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. В 1999-2010 годах был главным санитарным врачом Днепропетровской области. В июле-декабре 2010 году - первый замминистра здравоохранения - главный государственный санврач.

С декабря 2010 по июнь 2011 года – глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С сентября 2011 года - главврач Днепропетровской областной больницы. Депутат Днепропетровского облсовета от БПП.

Также на встрече был представлен кандидат от Слуги народа в мэры Кривого рога Дмитрий Шевчик.

Шевчик - гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

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Денис Юдин

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