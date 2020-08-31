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Юморист Олег Филимонов идет в мэры Одессы. Говорит – Зеленский предложил

31.08.2020, 14:36
Юморист Олег Филимонов идет в мэры Одессы. Говорит – Зеленский предложил - Фото
Олег Филимонов (Фото - скрншот из видео 1+1, Youtube)

Участник команды КВН "Одесские джентельмены" заявил в интервью, что будет баллотироваться в мэры Одессы

Юморист Олег Филимонов заявил, что идет в мэры Одессы от партии Слуга народа. Об этом он сообщил в интервью одесскому 7 каналу, сообщает в Facebook журналистка Радио Свобода Власта Лазур.

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Филимонов дает интервью у выставочного центра Парковый, где сегодня пройдет съезд Слуги народа. По словам Филимонова, предложение баллотироваться в мэры Одессы ему сделал президент Владимир Зеленский.

Филимонов - заслуженный и народный артист Украины, участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий юмористических передач "Джентльмен-шоу" и "Камера смеха". Доктор филологических наук.

Денис Юдин
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