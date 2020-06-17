Труханов легко выигрывает выборы мэра Одессы - опрос Рейтинга

Почти половина избирателей Одессы готова поддержать действующего мэра Геннадия Труханова на предстоящих выборах городского головы. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце мая - начале июня Социологической группой Рейтинг.
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В первом туре среди определившихся с выбором за Труханова готовы проголосовать 48,7% опрошенных, за экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили - 13,7%, за экс-нардепа из Оппозиционного блока Сергея Кивалова - 8,5%, за одесского нардепа-мажоритарника из Слуги народа Алексея Леонова - 7%.
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В случае проведения второго тура Труханов выигрывает выборы в всех представленных в опросе потенциальных соперников, получая от 57% до 61%. Больше всех против Труханова набирает Саакашвили - 22%.
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