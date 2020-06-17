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Труханов легко выигрывает выборы мэра Одессы - опрос Рейтинга

Труханов легко выигрывает выборы мэра Одессы - опрос Рейтинга - Фото
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)
17.06.2020, 18:10

Почти половина опрошенных готовы проголосовать на выборах мэра Одессы за Геннадия Труханова

Почти половина избирателей Одессы готова поддержать действующего мэра Геннадия Труханова на предстоящих выборах городского головы. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце мая - начале июня Социологической группой Рейтинг.

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В первом туре среди определившихся с выбором за Труханова готовы проголосовать 48,7% опрошенных, за экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили - 13,7%, за экс-нардепа из Оппозиционного блока Сергея Кивалова - 8,5%, за одесского нардепа-мажоритарника из Слуги народа Алексея Леонова - 7%.

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В случае проведения второго тура Труханов выигрывает выборы в всех представленных в опросе потенциальных соперников, получая от 57% до 61%. Больше всех против Труханова набирает Саакашвили - 22%.

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  • Опрос проводился 29 мая - 2 июня среди 1200 жителей Одессы от 18 лет и старше методом телефонного интервью, погрешность не более 2,8%.
  • В апреле опрос Рейтинга по выборам мэра Киева показал, что у Виталия Кличко пока нет конурентов.

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Денис Юдин
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выборы геннадий труханов михаил саакашвили сергей кивалов мэр Одессы
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