Кандидат в мэры Кривого Рога от Слуги народа ушел от ответа на вопрос о России-агрессоре

Сказал, что старается абстрагироваться от политики

Кандидат в мэры Кривого Рога от Слуги народа Дмитрий Шевчик во время съезда партии не стал прямо отвечать на вопрос, является ли Россия агрессором, заявив, что старается абстрагироваться от политики. Об этом сообщает НВ, журналист которого задал вопрос кандидату.

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"Я не хочу говорить о какой-то внешней повестке в политике. Все, что соответствует линии государственной позиции, я поддерживаю. Как сегодня звучит наша государственная политика? Знаете, я стараюсь быть очень абстрагированным от политики. Это очень важный и кому-то интересный вопрос, но, мне кажется, что наиболее интересный вопрос — что будет меняться в городе", — сказал Шевчик.

Он также заявил, что не знаком с олигархом Ринатом Ахметовым, однако работает на предприятии, одним из акционеров которого он является.

Сегодня на съезде Слуги народа назвали кандидатов в мэры областных центров. В мэры Кривого Рога от партии идет гендиректор Центрального горнообогатительного комбината Дмитрий Шевчик.

Вадим Ребрина

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