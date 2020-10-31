ДТП на Майдане. Водителю, сбившему двух человек, грозит до 10 лет тюрьмы – прокуратура

В прокуратуре рассказали больше подробностей вчерашнего инцидента и сообщили о задержании подозреваемого

По согласованию с Киевской городской прокуратуры 66-летнему водителю иномарки, который устроил смертельное ДТП на Майдане Независимости, было сообщено о подозрении. Об этом написала в Facebook пресс-служба прокуратуры.

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30 октября около 16:00 водитель внедорожника Land Rover потерял контроль над управлением машины и выехал на пешеходную зону Майдана, наехав на стоявших там людей. После автомобиль врезался в рекламный щит и протаранил несколько машин на Крещатике, в которых тоже были люди.

В результате ДТП погибли две женщины – 1941 и 1990 года рождения, еще трое людей, в том числе, пятимесячный ребенок были госпитализированы.

Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК, то есть когда подозреваемого можно задержать без определения следственного судьи, если он подозревается в совершении преступления, за которое предполагается тюрьма и если задержание произошло на прямо на месте событий.

Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло за собой гибель нескольких людей (ч. 3 ст. 286 УК).

Вчера, 30 октября, в Киеве на Майдане автомобиль въехал в пешеходов – два человека погибли: видео.

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Дарья Мостовая

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