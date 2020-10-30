В Киеве на Майдане автомобиль въехал в пешеходов: двое погибших – видео момента ДТП

Водитель говорит, что потерял сознание за рулем. Тест на алкоголь показал отрицательный результат

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В Киеве, на Майдане Независимости водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта. Погибли два человека. Об этом сообщает полиция Киева.

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Еще несколько человек получили телесные повреждения. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб и ведомств.

Полицейские общаются с 66-летним водителем, который совершил наезд на людей и проверяют его на состояние опьянения.

Автомобильное движение по Крещатику вблизи Майдана Независимости временно ограничено.

Свидетель происшествия на видео издания Киев оперативный говорит, что водитель пьян.

Патрульная полиция предварительно установила, что водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре авто, и остановился.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

ОБНОВЛЕНО В 18:00. Тестирование на алкоголь, видео которого опубликовал Киев оперативный, показало отрицательный результат. Водитель говорит, что потерял сознание за рулем.

Появилось видео начала ДТП.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику. pic.twitter.com/vRsJBdiHVG — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) October 30, 2020

ОБНОВЛЕНО В 19:03. Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил, что тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 (Нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек) УК.

Геращенко отметил, что ПДД четко указывают, что запрещается "управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание".

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Вадим Ребрина

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