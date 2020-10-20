В Харькове автомобиль слетел в реку. Водитель говорит, что пыталась не сбить кошку: видео

На набережной в Харькове женщина за рулем автомобиля KIA Sorento не справилась с управлением, разрушила ограждение и упала в реку. Водитель говорит, что пыталась избежать наезда на кошку. Об этом в комментарии Суспільному заявил спикер харьковской полиции Дмитрий Гайдук.

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"Как она объяснила патрульным, когда она ехала, то увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. У автомобиля началось неконтролируемое движение, и уже непосредственно случилось падение в воду", – рассказал он.

Женщина сильно не пострадала. Она самостоятельно выбралась из автомобиля и ожидала приезда спасателей на его крыше.

По словам представителя полиции, алкотестер показал, что женщина была трезвой.

Автомобиль достали из воды. На водителя составили админпротокол по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части).

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