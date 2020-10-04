Под Киевом пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил двух женщин: одна погибла
Очевидцы говорят, что полицейский пытался сбежать
В Броварах Киевской области участковый полицейский, находясь, по предварительным данным, в состоянии опьянения, сбил на пешеходном переходе двух людей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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После того, как полицейский на Volkswagen сбил людей, он проехал еще полсотни метров и врезался в дерево. В результате ДТП одна из пострадавших от полученных травм скончалась, вторую женщину доставили в больницу.
В полиции сообщили, что уже уволили коллегу. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования также будет снят с должности.
dtp.kiev.ua сообщает, что полицейский сбил мать с дочерью и пытался сбежать. Очевидцы рассказали изданию, что после происшествия водитель не остановился, однако ДТП заметили мотоциклисты, которые стали его преследовать.
Вероятно водитель хотел объехать мотоциклистов, но не справился с управлением и уже через несколько метров ударился в дерево возле горисполкома, сообщают журналисты. При этом, выйдя из автомобиля, полицейский пытался убежать, но был задержан подоспевшими коллегами.
Сегодня в Киеве, на проспекте Свободы водитель маршрутки, проехав на красный свет, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Одна из них скончалась, две другие госпитализированы.
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