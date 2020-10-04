В Киеве маршрутка сбила людей на пешеходном переходе: одна женщина скончалась на месте

По данным СМИ, водить сказал, что у автобуса отказали тормоза

На проспекте Свободы, в Подольском районе столицы, водитель маршрутки, проехав на красный свет, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Одна из них скончалась, две другие госпитализированы. Об этом сообщает полиция Киева.

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Предварительно установлено, что водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек. Женщина 1946 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

По данным Киева оперативного, водить сказал, что у автобуса отказали тормоза.

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Вадим Ребрина

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