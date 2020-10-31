ДТП на Майдане. Суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест

Прокурор настаивала на взятии под стражу, но суд отклонил ее ходатайство, заменив меру пресечения на более мягкую

Сегодня в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю, который сбил двух пешеходов и травмировал еще нескольких человек. Прокурор просила заключить его под стражу, суд же назначил подозреваемому круглосуточный домашний арест до 30 декабря 2020 года включительно с ношением электронного браслета.

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В процессе судебного заседания подозреваемый заявил, что алкоголь и наркотики не употреблял, но недавно перенес инсульт, потом еще одно оперативное вмешательство, выписали его 26 октября, а вчера он как раз в очередной раз возвращался с консультации из кардиоцентра.

При этом, врач-кардиолог, вызванный для дачи показаний в суде, отметил, что четких противопоказаний для вождения после такой операции нет, но водитель должен был сам решать, садиться ему за руль или нет, учитывая свое состояние.

Сам подозреваемый сказал, что свою вину полностью осознает, готов возместить нанесенный вред деньгами и просит прощения у всех пострадавших. Он принимал участие в судебном заседании на медицинской кушетке подключенным к медаппаратам.

30 октября в Киеве на Майдане Независимости произошло ДТП со смертельным исходом – мужчина не справился с управлением и въехал в пешеходов и стоящие машины: два человека погибли, еще несколько получили травмы.

Сегодня, 31 октября, городская прокуратура столицы сообщила о его задержании, он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Дарья Мостовая

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