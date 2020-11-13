В Киеве автомобиль влетел в остановку: есть жертвы – фото

В полиции сообщили о двух погибших в результате аварии

В Киеве на Окружной дороге сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в киоск, который находится на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила LIGA.net пресс-офицер Святошинского райотдела полиции Татьяна Мельник.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП. 41-летняя женщина погибла на месте ДТП, вторая, 60-летняя женщина, – в карете скорой помощи, двоих мужчин госпитализировали в больницу", – отметила Мельник.

По ее словам, водитель авто не находился в состоянии алкогольного опьянения (по результатам драгера).

30 октября в Киеве, на Майдане Независимости водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта. Погибли два человека.

Арина Толина

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