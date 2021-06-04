4 июня около 01:30 утра по местному времени на фабрике "Слобода" сербского оборонно-промышленного комплекса начался пожар, после чего там взорвались склады с боеприпасами. Об этом пишут novosti.rs.
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Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих: все живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище.
Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.
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Примерно в 03:20 и 03:22 мощные взрывы сотрясли округу: вероятно, одновременно взорвалось много снарядов, либо запасы взрывчатых веществ. Осколки разлетались по городу, который также затянуло "невыносимой вонью".
Разрывы продолжались всю ночь и затихли под утро.
- В 2019 году сербский президент признал потерю Косово и выступил за переговоры.
- В 2021-м Болгария заподозрила шестерых россиян в подрыве оружейных заводов страны в 2014 году во вред Украине.
- Завершено досудебное расследование по делу о взрывах 2015 года на арсенале ВСУ в Сватово Луганской области.
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Видео: Nikola Stakic, Nemanja Karanovic, Babic Strahinja Info LIGA Ivanjica, Novosti
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