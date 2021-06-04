4 июня около 01:30 утра по местному времени на фабрике "Слобода" сербского оборонно-промышленного комплекса начался пожар, после чего там взорвались склады с боеприпасами. Об этом пишут novosti.rs.

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Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих: все живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище.

Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.

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СПРАВКА. АО "Фабрика "Слобода Чачак" – сербская компания по производству боеприпасов и оружия, основана в 1948 году. Когда-то одно из крупнейших предприятий страны, где работало около 7000 человек. Во время . АО "Фабрика "Слобода Чачак" – сербская компания по производству боеприпасов и оружия, основана в 1948 году. Когда-то одно из крупнейших предприятий страны, где работало около 7000 человек. Во время бомбардировки Югославии НАТО в 1999-м объекты несколько раз подвергались налетам. В 2016-м один из разрушенных цехов был сдан в эксплуатацию. Позднее власти инвестировали в дальнейшую модернизацию. Производит артбоеприпасы 76, 100, 105, 122, 152 и 155 мм, снаряды для танков 100 и 125 мм, для M79 Osa, M80 Zolja, M90 Strsljen, боеприпасы 20, 23, 30, 37, 40, 57 мм и другое.

Примерно в 03:20 и 03:22 мощные взрывы сотрясли округу: вероятно, одновременно взорвалось много снарядов, либо запасы взрывчатых веществ. Осколки разлетались по городу, который также затянуло "невыносимой вонью".

Разрывы продолжались всю ночь и затихли под утро.

В 2019 году сербский президент признал потерю Косово и выступил за переговоры.

В 2021-м Болгария заподозрила шестерых россиян в подрыве оружейных заводов страны в 2014 году во вред Украине.

Завершено досудебное расследование по делу о взрывах 2015 года на арсенале ВСУ в Сватово Луганской области.

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Видео: Nikola Stakic, Nemanja Karanovic, Babic Strahinja Info LIGA Ivanjica, Novosti

Евгений Пилипенко

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