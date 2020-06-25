Сербский министр заговорил о "бандеровцах". МИД резко отреагировал

Ненад Попович (Фото с личной страницы Facebook)

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович резко высказался о роли украинских националистов во Второй мировой войне, что вызвало возмущение у посольства Украины в Белграде. Об этом сообщает телерадиокомпания RTV.

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Сербский чиновник заявил, что его страна "никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв".

"Те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, ослабленными и разорванными на части", - сетует Попович.

Посольство Украины в Белграде призвало сербского министра не комментировать историю Украины и не пытаться "фальсифицировать и принизить" роль украинского народа в борьбе с нацизмом.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем восьми миллион граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении посольства.

26 января 2018 года законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен польским Сеймом. В ночь на 1 февраля документ был одобрен Сенатом.

Закон предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинских националистов: он определяет "преступления" украинских националистов и формирований, которые сотрудничали с нацистской Германией, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

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