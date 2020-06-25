Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сербский министр заговорил о "бандеровцах". МИД резко отреагировал

Сербский министр заговорил о "бандеровцах". МИД резко отреагировал - Фото
Ненад Попович (Фото с личной страницы Facebook)
25.06.2020, 11:50

Сербский министр Ненад Попович заявил, что "украинские бандеровцы встали на сторону нацистов во Второй мировой войне". Украина на это ответила

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович резко высказался о роли украинских националистов во Второй мировой войне, что вызвало возмущение у посольства Украины в Белграде. Об этом сообщает телерадиокомпания RTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сербский чиновник заявил, что его страна "никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых - представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей - как жертв".

"Те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне - хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, ослабленными и разорванными на части", - сетует Попович.

Посольство Украины в Белграде призвало сербского министра не комментировать историю Украины и не пытаться "фальсифицировать и принизить" роль украинского народа в борьбе с нацизмом.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательства над памятью более чем восьми миллион граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении посольства.

  • 26 января 2018 года законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен польским Сеймом. В ночь на 1 февраля документ был одобрен Сенатом.
  • Закон предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинских националистов: он определяет "преступления" украинских националистов и формирований, которые сотрудничали с нацистской Германией, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

Читайте также: МИД России одобрил сделку СССР с нацистами перед второй мировой

Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
Украина история сербия коллаборационизм бандеровцы Ненад Попович
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 