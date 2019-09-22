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МИД России одобрил сделку СССР с нацистами перед второй мировой

МИД России одобрил сделку СССР с нацистами перед второй мировой - Фото
Кремль (фото - ЕРА)
22.09.2019, 22:33

В дополнительном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния

В МИД России заявили, что подписание пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией незадолго до начала Второй мировой войны "было вынужденным шагом". Об этом сообщается в Twitter российского ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что сделка с Гитлером позволила СССР "отсрочить начало войны почти на два года", а также "укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором".

Благодаря документу "война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах", а население "этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже", подчеркивают на Смоленской площади. "Тем самым были спасены сотни тысяч жизней", - считают в министерстве.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как "пакт Молотова-Риббентропа", был подписан в конце августа 1939 года. В дополнительном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу. Советские войска вступили на польскую территорию около двух недель спустя.

Информация о дополнительном протоколе держалась в секрете в СССР.

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