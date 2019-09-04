Болгария напомнила Кремлю о том, как СССР оккупировал страну

Здание МИД Болгарии (фото - пресс-служба ведомства)

В Болгарии посоветовали Москве не использовать тезис об "освобождении" страны от немецкой оккупации в середине прошлого века, потому что приход советских войск в 1944 году принес народу много бед. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИБ Болгарии.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что вместе с Советской Армией к народам Центральной и Восточной Европы пришли полувековые репрессии, удушение гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - пишут болгарские дипломаты.

Тезис об "освобождении", считают в Болгарии, ставит в привилегию определенные круги в стране и является вмешательством во внутреннюю политику.

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только-только пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией. За этим последовала временная оккупация Болгарии СССР и союзниками", - напомнили в МИД страны.

Москва уже отреагировала на такие заявления возмущением: дипломаты посольства РФ в Болгарии "обескуражены" словами болгарского МИД и утверждают, что выставка "направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ".

В конце 2018-го п осольство РФ в Болгарии опубликовало "мнение" с пророссийского сайта, в котором болгаров обозвали "олигофренами" и "недоумками"

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