Вето преодолено. Болгария модернизирует армию истребителями США

Истребитель F-16 (фото - пресс-служба ВВС США)

Болгария все-таки закупит для своих ВВС восемь новых американских многоцелевых истребителей F-16 Block 70. Сообщение о достижении соглашения размещено на сайте Государственного департамента США.

26 июля парламент Болгарии преодолел вето президента страны Румена Радева: сделка была ратифицирована (128 "за", 73 "против"). Официальная София намеревается постепенно заменить советские МиГ-29 на F-16. Первый "американец" будет поставлен в страну в 2023 году, остальные - до конца 2024-го.

У госсекретаря США заявили, что "приветствуют намерения премьера Бойко Борисова и болгарского правительства модернизировать армию за счет закупки этих высококлассных самолетов".

Стоимость сделки - около 1,67 млрд евро. Это самая дорогостоящая закупка военной техники в истории Болгарии после эпохи ОВД.

Бывший военный летчик Радев аргументировал вето тем, что в стране якобы нет "общественного консенсуса" об этой сделке, а также заострил внимание не том, что вместе с самолетами неплохо бы получить сопутствующее оборудование и тренинги.

В конце 2018-го посольство РФ в Болгарии опубликовало "мнение" с пророссийского сайта, в котором болгаров обозвали "олигофренами" и "недоумками".

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