"Олигофрены и недоумки": посольство РФ постом оскорбило болгар

Елка в Софии (скрин из видео)

Посольство РФ в Болгарии опубликовало "мнение" с пророссийского сайта, в котором болгаров обозвали "олигофренами" и "недоумками". Об этом сообщает Укринформ.

На прошлой неделе Москва подарила новогоднюю елку Болгарии, ее сразу же установили на главной площади столицы страны - Софии.

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Болгарские активисты по этому поводу решили устроить акцию протеста - они украсили дерево сине-желтыми корабликами с именами пленных украинских моряков, призывая, таким образом, их освободить.

На место "происшествия" выехала полиция Болгарии, которая препятствовала проведению акции.

Вслед за этим, на одном из болгарских пророссийских сайтов опубликовали "мнение" с оскорблениями в адрес участников акции. Как сообщает Укринформ, протестующих обозвали "олигофренами" и "недоумками".

Посольство России в Болгарии решило опубликовать на своем аккаунте в Facebook это "мнение":

Также сообщается, что в четверг на публикацию отреагировала партия Демократическая Болгария.

"Демократическая Болгария призывает МИД Болгарии в немедленном порядке и решительно выразить протест касательно обидной квалификации болгарских граждан на официальной странице посольства РФ", - говорится в заявлении.

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