В Софии полиция прекратила акцию против агрессии РФ: видео

В Софии болгарская полиция воспрепятствовала проведению акции в поддержку захваченных Россией украинских моряков. Об этом сообщает болгарское издание Faktor.bg.

Акцию проводили у собора Святого Воскресения, перед новогодней елкой, подаренной городу послом РФ Анатолием Макаровым от имени московских властей.

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Участники акции, среди которых были как украинцы, так и болгары, положили под елку бумажные кораблики с именами пленных моряков, а ветви дерева украсили листовками против российской агрессии.

Также активисты держали в руках украинские флаги и требовали освобождения захваченных российскими силовиками военных.

Как сообщили Укринформу участники мероприятия, полицию вызвал, вероятно, гражданин России.

Правоохранители заявили, что акция незаконна, так как не была согласована с властями, стали проверять у участников документы и срывать с елки гирлянды цветов флага Украины.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение.