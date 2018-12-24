Еще одна страна ЕС решила отказаться от российских истребителей

F-16 (фото - lockheedmartin.com)

В министерстве обороны Болгарии заявили о намерении приобрести восемь американских истребителей F-16V Block 70. Они придут на замену российским МиГ-29. Об этом сообщает Defence Blog.

"Покупка у США новых многоцелевых истребителей F-16V Block 70 благотворно повлияет на боеспособность болгарской армии", - заявил министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

Реклама

Вместе с F-16V Block 70 Америка также предлагала Болгарии Boeing F-18 Super Hornets, но в болгарском минобороны отказали, сославшись на сложности при соблюдении условий тендера.

Но не все в стране настроены оптимистично по делу о перевооружении. Президент Болгарии Румен Радев назвал сделку с США "триумфом лоббистов". "Я не хочу защищать какой-то один тип истребителей. Они все хороши, я на них летал. Но я хочу заметить, что процесс выбора самолетов должен быть прозрачен и объективен", - заявил Радев.

Решение о перевооружении было принято в связи с желанием Болгарии соответствовать стандартам НАТО.

Ранее заменить российские МиГ-29 американскими F-16 решила Словакия.

Кроме нее перевооружением занялась и Венгрия: минобороны страны закупило у ФРГ 44 танка Leopard 2A7+ и 24 самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые придут на смену российским САУ и Т-72.