В Болгарии лоббисты РФ показали расстрел из "Слуги народа": видео

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Ролик выпущен к выборам в Европарламент. Възраждане - откровенно пророссийская партия, которая выступает за выход из ЕС и НАТО

В Болгарии пророссийская партия Възраждане ("Возрождение") накануне выборов в Европарламент использовала в своем агитационном ролике кадры из сериала "Слуга народа", на которых шоумен, а ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский расстреливает нардепов. 10-секундное видео опубликовано в Facebook партии.

"Возрождение - только мы можем", - написано в конце ролика.

Глава партии Костадин Костадинов заявил болгарской службе Радио Свобода, что видео "нацелено на такие медиа, как ваше", которые, по его мнению, "работают на уничтожение болгарского государства".

Издание уточняет, что на видеозапись стали жаловаться, поскольку украинский сериал в Болгарии не показывали. Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что ничего предпринять не может, поскольку кампании в Facebook не регулируются законом.

Выборы в Европарламент в странах ЕС начинаются сегодня, 23 мая. В Болгарии голосование будет 26 мая. 

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Теги: европарламент, Слуга народа, Владимир Зеленский, болгария, расстрел, Възраждане
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