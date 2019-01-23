Болгария лишила гражданства "олигарха Путина"

Недавно в Болгарии заявили о намерении прекратить продавать гражданство за инвестиции. Сейчас же появилась информация о том, что власти страны лишили болгарского паспорта российского миллионера Сергея Адоньева. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что министерство юстиции Болгарии пошло на такой шаг из-за предъявленных Адоньеву 20 лет назад в США обвинений в отмывании денег.
57-летний Адоньев - влиятельный игрок на рынке телекоммуникационных услуг РФ: он - основатель оператора мобильной связи Yota. Позже он продал эту компанию российскому миллиардеру Алишеру Усманову.
Российский Forbes оценил состояние Адоньева в $700 млн; он оказался на 147 месте в списке богатейших людей РФ.
Также Адоньев был одним из спонсоров предвыборной кампании кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.
Отмечается, что Адоньев получил гражданство Болгарии в 2008 году.
За прошедшие 10 лет Болгария за инвестиции в страну предоставила свои паспорта 225 иностранцам. 125 из них были гражданами РФ.
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