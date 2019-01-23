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Боты:
23.01.2019, 14:49

Болгария лишила гражданства "олигарха Путина"

Болгария лишила гражданства "олигарха Путина" - Фото
Сергей Адоньев (фото из открытых источников)

20 лет в Болгарии "не замечали" вынесенного в США Сергею Адоньеву приговора об отмывании денег, а сейчас его за это лишили гражданства

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Недавно в Болгарии заявили о намерении прекратить продавать гражданство за инвестиции. Сейчас же появилась информация о том, что власти страны лишили болгарского паспорта российского миллионера Сергея Адоньева. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что министерство юстиции Болгарии пошло на такой шаг из-за предъявленных Адоньеву 20 лет назад в США обвинений в отмывании денег.

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57-летний Адоньев - влиятельный игрок на рынке телекоммуникационных услуг РФ: он - основатель оператора мобильной связи Yota. Позже он продал эту компанию российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Российский Forbes оценил состояние Адоньева в $700 млн; он оказался на 147 месте в списке богатейших людей РФ. 

Также Адоньев был одним из спонсоров предвыборной кампании кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Отмечается, что Адоньев получил гражданство Болгарии в 2008 году.

За прошедшие 10 лет Болгария за инвестиции в страну предоставила свои паспорта 225 иностранцам. 125 из них были гражданами РФ.

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Теги: гражданство, болгария, сергей адоньев
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