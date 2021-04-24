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Вся жизнь – сражение за любимую РФ. В Сербии умер Саша Савич, помогавший оккупировать Крым

24.04.2021, 19:40
Вся жизнь – сражение за любимую РФ. В Сербии умер Саша Савич, помогавший оккупировать Крым - Фото
Саша Савич (источник - facebook.com_bobanbasic)

Сегодня в Сербии от инфаркта умер лидер сербского отделения пророссийского мотоклуба Ночные волки и пособник оккупантов, получивший после 2014 года медаль "За возвращение Крыма" Саша Савич. Об этом пишет сербское СМИ Novosti.

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Родился Савич в Берлине, а позже перебрался на юг Сербии. Во время войны в Югославии сражался там добровольцем. Кроме медали за помощь в аннексии Крыма, получил еще несколько наград: в их числе орден Минобороны РФ "Милош Обилич" – за заслуги "в распространении сербско-российской дружбы".

Глава мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург) написал в Facebook: "Прощай, брат. Вся твоя жизнь – это сражение за родную Сербию, за ненаглядную и любимую тобой Россию. И это твое отношение к Ночным волкам, к Русскому миру делали наши судьбы неразлучными".

  • В декабре 2019 года власти Бостона, США, отменили концерт российского джазмена Игоря Бутмана из-за того, что тот поддерживал оккупацию Крыма.

Читайте также: Оккупированный Крым поделили друзья Путина – расследование Новой газеты

Дарья Мостовая
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