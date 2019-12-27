Поддерживал "Крымнаш". Российский джазмен не выступит в Бостоне

Игорь Бутман (Фото: Facebook Бутмана)

Джаз-клуб RegattaBar в Бостоне отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана, который поддерживал аннексию Крыма. Об этом сообщает Радио Свобода.

Концерт убрали из календаря после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression, в котором содержалась информация о том, что, в частности, Бутман является членом партии Единая Россия, участвовал в кампании по переизбранию Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

В конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах Нью-Йорка, Балтимора и Майами. Arts Against Aggression ведет переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова.

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