Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Поддерживал "Крымнаш". Российский джазмен не выступит в Бостоне

Поддерживал "Крымнаш". Российский джазмен не выступит в Бостоне - Фото
Игорь Бутман (Фото: Facebook Бутмана)
27.12.2019, 11:18

Также артист состоит в партии Единая Россия

Джаз-клуб RegattaBar в Бостоне отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана, который поддерживал аннексию Крыма. Об этом сообщает Радио Свобода.

Концерт убрали из календаря после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression, в котором содержалась информация о том, что, в частности, Бутман является членом партии Единая Россия, участвовал в кампании по переизбранию Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму. 

В конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах Нью-Йорка, Балтимора и Майами. Arts Against Aggression ведет переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. 

  • 28 ноября сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь не пустили в Украину российского актера, который прибыл для участия в кастинге одного из сериалов
  • Российский пропагандистский канал НТВ утверждал, что 13 декабря его съемочную группу не пустили в Украину.

Читайте также: Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину

Напишите нам
США аннексия Крыма бутман
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 