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В Украину не пустили очередного российского актера

В Украину не пустили очередного российского актера - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
28.11.2019, 13:10

Также россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года

Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь не пустили в Украину российского актера, который прибыл для участия в кастинге одного из сериалов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

Гражданин РФ сообщил сотрудникам Госпогранслужбы, что в 2018 году он въезжал на территорию временно оккупированной территории Крыма через закрытые пункты пропуска.

Ему отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на три года.

  • Ранее сообщалось, что Украина внесла в "черный список" еще четырех российских актеров.
  • 16 июня Минкульт исключил актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из перечня лиц, угрожающий национальной безопасности Украины - по решению ОАСК

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российский актер госпогранслужба
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