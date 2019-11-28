В Украину не пустили очередного российского актера

Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь не пустили в Украину российского актера, который прибыл для участия в кастинге одного из сериалов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданин РФ сообщил сотрудникам Госпогранслужбы, что в 2018 году он въезжал на территорию временно оккупированной территории Крыма через закрытые пункты пропуска.

Ему отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Украина внесла в "черный список" еще четырех российских актеров.

16 июня Минкульт исключил актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из перечня лиц, угрожающий национальной безопасности Украины - по решению ОАСК

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