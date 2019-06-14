В Минкульте пояснили, почему Добронравова нет в "черном списке"

Российского актера Федора Добронравова из фильма "Сваты" исключили из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, на основании решения Окружного админсуда Киева. Об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко в комментарии Укринформу.
"Конкретно по российскому актеру Федору Добронравову Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и с учетом этого решения, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - сказала Даценко.
В конце марта ОАСК по иску компании президента Владимира Зеленского Киноквартал и компании 1+1 признал противоправным запрет сериала "Сваты" в Украине и отменил запрет на въезд Добронравову.
ОАСК признал незаконными обращение СБУ в Минкульт относительно внесения актера в ноябре 2017 года в "запретный" список из-за его публичной поддержки захвата Крыма и незаконных посещений полуострова.