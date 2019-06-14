В Минкульте пояснили, почему Добронравова нет в "черном списке"

Федор Добронравов (скриншот)

Российского актера Федора Добронравова из фильма "Сваты" исключили из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, на основании решения Окружного админсуда Киева. Об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко в комментарии Укринформу.

"Конкретно по российскому актеру Федору Добронравову Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и с учетом этого решения, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - сказала Даценко.

В конце марта ОАСК по иску компании президента Владимира Зеленского Киноквартал и компании 1+1 признал противоправным запрет сериала "Сваты" в Украине и отменил запрет на въезд Добронравову.

ОАСК признал незаконными обращение СБУ в Минкульт относительно внесения актера в ноябре 2017 года в "запретный" список из-за его публичной поддержки захвата Крыма и незаконных посещений полуострова.