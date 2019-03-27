Суд отменил запреты звезде "Сватов" на въезд и показ фильмов

Федор Добронравов (скриншот из видеозаписи)

Российскому актеру театра и кино Федору Добронравову отменили запрет на въезд в Украину. Также аннулировано решение о том, что в Украине нельзя показывать некоторые фильмы с его участием, говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

ОАСК назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Добронравова в Украину, и отменил соответствующее постановление ведомства.

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Кроме того, противоправным признано и обращения СБУ в Минкульт о внесении актера в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

ОАСК отменил этот приказ Минкульта и приказ Госкино об аннулировании лицензий на право распространения и демонстрации определенных фильмов с участием Добронравова.

ОАСК рассмотрел дело по иску канала 1+1 и ООО Киноквартал и принял решение в их пользу.

22 ноября 2017 года СБУ на три года запретила въезд в Украину Добронравову - он неоднократно посещал Крым и публично поддерживал его аннексию. 29 ноября того же года Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

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