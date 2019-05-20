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20.05.2019, 15:03

Декларация Зеленского-2018: квартиры, компании, миллионы доходов

Декларация Зеленского-2018: квартиры, компании, миллионы доходов - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Во время избирательной кампании Зеленский отказывался обнародовать этот документ

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Сегодня, 20 мая президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год. Документ размещен на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Зеленский задекларировал дом в Иванковичах Васильковского района на 353 кв м, земельный участок в том же селе на 1200 кв м, квартиру в Киеве на 131 кв м, которыми владеют жена, дочь и сын президента.

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Также Зеленский владеет 25% квартиры в Киеве на 254 кв м, владельцами остальных частей указаны бизнес-партнеры президента – Сергей и Борис Шефиры.

Зеленскому принадлежит 50% еще одной квартиры в Киеве площадью 198 кв м, владелец второй части – Сергей Шефир.

В декларацию внесена также квартира в Ялте площадью 129 кв м, которая записана на жену Зеленского.

Нежилое помещение в Киеве площадью 337 кв м, согласно декларации, принадлежит в равных долях жене Зеленского Елене, а также Ларисе и Елене Шефир.

На Елену Зеленскую оформлена также квартира в Киеве  на 284 кв м.

Еще одно нежилое помещение в Киеве на 305 кв м, пополам принадлежит Елене Зеленской и Сергею Шефиру.

Кроме того в декларацию внесена квартира в Великобритании площадью 91 кв м, половину которой арендует Елена Зеленская.

Также Зеленский задекларировал квартиру в Киеве на 269 кв м, которой владеет иностранное юридическое лицо.

В декларацию внесен жилой дом в Италии площадью 413 кв м, которым также, согласно документу, владеет иностранная фирма.

Также супруги указали пять объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.

В декларацию Зеленского внесены несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, Breguet, Tag Heuer; автомобили - Land Rover, Mercedes-Benz.

Зеленские являются конечными бенефициарами в семи фирмах: ООО Киноквартал, ООО Студия квартал-95, ООО Зелари Фиш, Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Кроме того у Зеленского есть доли в компаниях ООО Продюсерский центр Лига смеха, ООО Анимационная студия 95, ООО Квартал ТВ, ООО Фиш-Хаус, ООО Гауди студио, ООО Квартал-концерт.

Зеленский задекларировал три изобретения, три полезные модели, более 30 торговых марок или коммерческих наименований.

В прошлом году по основному месту работы (Квартал 95) Зеленский заработал около 4 миллионов гривень. Кроме этого президент задекларировал еще около миллиона гривень дохода от предпринимательской деятельности (к примеру, от компании Благотворительный фонд Холидейз Зеленский получил в 2018 году 80 тыс грн дохода). Также он получил 489 тыс грн дохода от предоставления имущества в аренду, и около 800 000 грн процентов.

Наличными президент хранит 190 000 долларов, 107 000 евро, Елена Зеленская  – 150 000 грн.

Также у Зеленского на банковских счетах около 800 000 долл, 100 000 евро, 1 млн грн.

В 2018 году президент взял 600 тыс грн кредитов.

Напомним, Зеленского призывали обнародовать декларацию за 2018 года во время избирательной кампании, однако он отказался это сделать.

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Теги: Владимир Зеленский, декларация, доход, бизнес, Квартал 95
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