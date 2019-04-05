Зеленский отказался показать свою декларацию - ЧЕСНО

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет обнародовать декларацию за 2018 год до второго тура выборов. Об этом сообщает Чесно.

Движение Чесно обратилось к Зеленскому с призывом подать в НАПК декларацию о его состоянии, имуществе и доходах за прошлый год. Сообщается, что из пресс-службы кандидата пришел такой ответ: "Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена ​​в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством".

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После первого тура выборов президента в Чесно призвали Зеленского добровольно обнародовать декларацию за 2018 год до голосования во втором туре. Действующее законодательство не обязывает Зеленского подавать декларацию о доходах за прошлый год, поскольку сейчас он не является должностным лицом. Движение Чесно призвало кандидата исповедовать принципы прозрачности и подотчетности, а также уровнять условия с его оппонентом во втором туре - Петром Порошенко, который накануне обнародовал свою декларацию.