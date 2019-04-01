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01.04.2019, 17:32

Зеленского призвали показать свою декларацию за 2018 год

Зеленского призвали показать свою декларацию за 2018 год - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Кандадат в президенты не обязан этого делать, но мог бы ради "принципов прозрачности и подотчетности"

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Общественное движение Честно призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского, который, по предварительным результатам, проходит во второй тур, добровольно обнародовать декларацию за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Честно.

Согласно законодательству, кандидаты подавали в ЦИК декларации за 2017 год, так как избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018.

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Таким образом, Зеленский не обязан подавать декларацию о доходах за 2018, так как на данный момент не является должностным лицом.

"Именно поэтому движение Честно призывает кандидата исповедовать принципы прозрачности и подотчетности, а также выровнять условия с другими кандидатами, которые входят в тройку лидеров гонки Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, которые накануне обнародовали свои декларации", - сказано в сообщении.

В Честно напомнили, что в 2017 году Зеленский задекларировал 31,3 млн грн денежных активов и доходов.

Ранее журналисты сообщили, что Зеленский имеет 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, в окружении имений российских олигархов, но не внес ее в декларацию кандидата в президенты.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, декларация
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