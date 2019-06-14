Минкульт исключил актера "Сватов" из "черного списка"

Федор Добронравов (кадр из сериала Сваты)

Министерство культуры исключило актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из перечня лиц, угрожающий национальной безопасности Украины. Список опубликован на сайте ведомства.

В обновленном перечне отсутствует фамилия российского актера.

В целом в этом списке сейчас 147 фамилий деятелей культуры, в частности и тех, кто уже умер.

В конце марта Окружного админсуда Киева по иску компаний 1+1 и Киноквартал признал противоправным запрет сериала "Сваты" в Украине и отменил запрет на въезд исполнителю главной роли Добронравову, который незаконно посещал аннексированный Крым.

10 июня группа 1+1 медиа обвинила Госагентство по вопросам кино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты".

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