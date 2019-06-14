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14.06.2019, 11:40

Минкульт исключил актера "Сватов" из "черного списка"

Минкульт исключил актера "Сватов" из "черного списка" - Фото
Федор Добронравов (кадр из сериала Сваты)

В обновленном перечне отсутствует фамилия российского актера

Министерство культуры исключило актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из перечня лиц, угрожающий национальной безопасности Украины. Список опубликован на сайте ведомства.

В обновленном перечне отсутствует фамилия российского актера.

В целом в этом списке сейчас 147 фамилий деятелей культуры, в частности и тех, кто уже умер.

В конце марта Окружного админсуда Киева по иску компаний 1+1 и Киноквартал признал противоправным запрет сериала "Сваты" в Украине и отменил запрет на въезд исполнителю главной роли Добронравову, который незаконно посещал аннексированный Крым. 

10 июня группа 1+1 медиа обвинила Госагентство по вопросам кино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты". 

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Теги: Федор Добронравов, Минкульт, сваты
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