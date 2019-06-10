В 1+1 обвинили Госкино в затягивании проката сериала "Сваты"

Федор Добронравов (кадр из сериала Сваты)

Группа 1+1 медиа обвинила Госагентство по вопросам кино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты". Об этом говорится в опубликованном на сайте открытом обращении 1+1 к Госкино.

Там напомнили, что 15 мая коллегия Шестого апелляционного админсуда не удовлетворила апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала.

Однако сейчас Госкино, по данным 1+1, отправило сериал на дополнительную экспертизу, в связи с чем телеканал обвинил агентство в "намеренном затягивании процесса возобновления прокатного удостоверения на сериал".

В медиагруппе считают, что эта ситуация "будет использоваться ВО Свобода как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею".

К такому выводу в 1+1 пришли после "неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко".

При этом там отметили, что после обновления срока действия прокатного удостоверения намерены в любом случае транслировать 6-й сезон сериала.

В конце марта Окружного админсуда Киева по иску компаний 1+1 и Киноквартал признал противоправным запрет сериала "Сваты" в Украине и отменил запрет на въезд исполнителю главной роли Федору Добронравову, который незаконно посещал аннексированный Крым.