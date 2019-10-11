Украина внесла в "черный список" еще четырех российских актеров

Министерство культуры, молодежи и спорта добавило фамилии четырех российских актеров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Список опубликован на сайте ведомства.
Согласно обновленным 11 октября перечнем, в него внесены актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрия Миронцева и Анатолий Фалинский.
Все они играли в фильме "Ополченочка", который снимали на оккупированной территории Донбасса.
Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет министерство культуры, молодежи и спорта по представлению Службы безопасности.
По состоянию на 11 октября в список внесены 151 человек.
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