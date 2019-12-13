Российских пропагандистов не пустили в Украину - росСМИ

Сергей Савин (Фото - скриншот видео)

Российский пропагандистский канал НТВ утверждает, что его съемочную группу не пустили в Украину. Сообщение об этом размещено на сайте канала.

По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, они прилетели в Борисполь утром и заявили на пограничном контроле, что являются журналистами и хотят освещать расследование убийства журналиста Павла Шеремета, газовые переговоры, обмен пленными и возможное прекращение огня на востоке Украины.

Савин утверждает, что ему было вручено решение об отказе в пересечении госграницы, поскольку он не смог подтвердить цель пребывания. Так же он подчеркнул, что все происходило "вежливо, дипломатично".