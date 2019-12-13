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Российских пропагандистов не пустили в Украину - росСМИ

Российских пропагандистов не пустили в Украину - росСМИ - Фото
Сергей Савин (Фото - скриншот видео)
13.12.2019, 18:01

Официальная причина отказа - не смогли подтвердить цель пребывания

Российский пропагандистский канал НТВ утверждает, что его съемочную группу не пустили в Украину. Сообщение об этом размещено на сайте канала.

По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, они прилетели в Борисполь утром и заявили на пограничном контроле, что являются журналистами и хотят освещать расследование убийства журналиста Павла Шеремета, газовые переговоры, обмен пленными и возможное прекращение огня на востоке Украины.

Савин утверждает, что ему было вручено решение об отказе в пересечении госграницы, поскольку он не смог подтвердить цель пребывания. Так же он подчеркнул, что все происходило "вежливо, дипломатично".

  • Вчера в Киев смогла приехать съемочная группа телеканала минобороны РФ "Звезда".
  • Позже в силовых структурах объяснили, что это была провокация со стороны РФ, а пропагандисты на паспортном контроле заявили о частном визите.
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пропаганда запрет на въезд НТВ
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