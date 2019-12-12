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По "приглашению" Зеленского: пропагандистов из РФ пустили в Киев

По "приглашению" Зеленского: пропагандистов из РФ пустили в Киев - Фото
Диана Сирази на Майдане (скриншот из видео)
12.12.2019, 11:19

Президент на пресс-конференции в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут на Донбассе

В Украину пустили съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда". Об этом говорится на сайте пропагандистского телеканала.

Россияне записали видео, как проходят таможню в Киеве после перелета из Минска, а потом ведут съемку на Майдане.

Съемочная группа, по словам сотрудницы "Звезды" Дианы Сирази, решила проверить, пустят ли их в Украину после того, как президент Владимир Зеленский пригласил российские СМИ "почувствовать", как живут люди на оккупированном Донбассе.

  • В октябре в Киев прилетал сотрудник телеканала Россия-1, у которого закончился пятилетний запрет на въезд в Украину.

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