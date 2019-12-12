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СБУ о спецоперации Звезды в Киеве: Второй раз не въедут в Украину

СБУ о спецоперации Звезды в Киеве: Второй раз не въедут в Украину - Фото
Диана Сирази с телеканала Звезда на Майдане (скриншот из видео)
12.12.2019, 12:39

По информации источника в Госпогранслужбе, сотрудники подконтрольного Министерству обороны России канала въехали в Украину "с частным визитом"

Служба безопасности Украины готова в любой момент задержать и выслать российских пропагандистов с телеканала Звезда (Минобороны РФ), если они нарушат украинские законы. Об этом LIGA.net сообщила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская.

"В случае нарушения ими закона они будут задержаны и выдворены из страны", - сказала она.

Кроме того, собеседник LIGA.net в Госпогранслужбе рассказал, что сотрудники подконтрольного Министерству обороны России канала въехали в Украину "с частным визитом".

"Журналистами они не представлялись, тем более "Звезды". Сказали, что к родственникам с частным визитом", - сказал собеседник.

Еще один источник в СБУ отметил, что личности журналистов установлены. "Второй раз в Украину они не попадут", - сказал собеседник.

Другой собеседник в силовых структурах отметил LIGA.net, что происходящее - спецоперация МО РФ в связи с заявлением президента Украины о том, что российские журналисты могут приехать на Донбасс.

"Провоцируют. Зеленский пригласил посмотреть на Донбасс. Первыми приехали агенты МО РФ делать провокацию, чтобы мы их сразу же выгнали и, тем самым, опровергли слова президента", - пояснил собеседник, призвав "сохранять хладнокровие".

  • Ранее сообщалось, что пропагандистов из РФ пустили в Киев.
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сбу пропаганда телеканал Звезда
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