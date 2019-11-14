Как пропагандист РФ Корчевников смог побывать в Киеве: ответ СБУ

Фото: Борис Корчевников / Facebook

Телепропагандист с госканала Россия-1 Борис Корчевников, который месяц назад без проблем побывал в Киеве, смог это сделать, потому что у него истек пятилетний срок запрета на въезд в Украину. Ответ СБУ на запрос выложил у себя в Facebook нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Россиянин, который посещал оккупированный РФ Крым с нарушением законодательства Украины, был под запретом на въезд с 5 сентября 2014 года. С той поры в СБУ "не получали данных" о действиях Корчевникова, "которые могут причинить вред нацбезопасности".

Почти все это время сотрудник росТВ появлялся в передачах с антиукраинской пропагандой.

Ранее в СБУ сообщили LIGA.net, что "всех не отследишь" и потому Служба просит журналистов "помогать и обращать внимание" на такие случаи.

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