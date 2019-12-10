Зеленский хочет "лично" показать Донбасс пропагандистам росСМИ

Президент Владимир Зеленский считает, что пропагандистам росСМИ нужно "почувствовать", как живут люди на оккупированном Донбассе, прежде чем освещать события из Москвы. Об этом глава государства заявил на брифинге после саммита нормандской четверки.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши. Там товарищ Соловьев (пропагандист канала "Россия 1", - ред.) весело рассказывает в Москве, что происходит. Я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете", - сказал президент, отвечая журналистке издания РИА-новости, которое де-факто входит в информационные войска РФ и стоит за раскручиванием войны на Донбассе.

Справка. 9 декабря Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года, разведении сил на новых участках, разминировании, прекращении огня и расширении мандата ОБСЕ. Стороны не пришли к консенсусу в вопросах о выборах на оккупированных территориях, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состояться в апреле 2020.

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Видео: depo.ua