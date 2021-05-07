Армия | Уничтожение ракетно-артиллерийского арсенала в Сватово: расследование завершено
По делу о взрывах 2015 года на арсенале ВСУ в Сватово Луганской области завершено досудебное расследование. Двух командиров артиллерийских подразделений подозревают в халатности на службе во время войны, что привело к тяжким последствиям, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Следствие, которое вело Госбюро расследований, считает, что эти двое в нарушение устава и правил:
а) расположили подразделения и военную технику рядом с ракетно-артиллерийским складом;
б) не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга;
в) не провели предусмотренные инженерные работы по обустройству капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.
Читайте также: Болгария подозревает россиян в подрыве оружейных заводов страны во вред Украине
ОГП пишет, что эти нарушения привели к уничтожению вверенной им техники из-за пожара и взрывов. Государству причинено более 18 млн грн ущерба.
Сейчас защита знакомится с материалами дела.
"Продолжается расследование и проведение необходимых следственных действий по установлению причин пожара и взрывов", – добавили в прокуратуре.
- 29 октября 2015 года в Сватово возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов.
- Погибли трое военнослужащих и один гражданский, была уничтожена техника, проводилась эвакуация местных жителей.
- На восстановительные работы в Сватово выделили больше 52 млн грн.
Смотрите видео: "Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале
Комментарии