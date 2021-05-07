По делу о взрывах 2015 года на арсенале ВСУ в Сватово Луганской области завершено досудебное расследование. Двух командиров артиллерийских подразделений подозревают в халатности на службе во время войны, что привело к тяжким последствиям, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие, которое вело Госбюро расследований, считает, что эти двое в нарушение устава и правил:

а) расположили подразделения и военную технику рядом с ракетно-артиллерийским складом;

б) не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга;

в) не провели предусмотренные инженерные работы по обустройству капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

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ОГП пишет, что эти нарушения привели к уничтожению вверенной им техники из-за пожара и взрывов. Государству причинено более 18 млн грн ущерба.

Сейчас защита знакомится с материалами дела.

"Продолжается расследование и проведение необходимых следственных действий по установлению причин пожара и взрывов", – добавили в прокуратуре.

29 октября 2015 года в Сватово возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов.

Погибли трое военнослужащих и один гражданский, была уничтожена техника, проводилась эвакуация местных жителей.

На восстановительные работы в Сватово выделили больше 52 млн грн.

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Евгений Пилипенко

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