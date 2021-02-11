Взрывы военных складов в Сватово. ГБР сообщило о подозрении двум командирам ВСУ

8 и 10 февраля следователи Государственного бюро расследований сообщили двум военнослужащим ВСУ о подозрении по делу о взрывах на артиллерийских складах в Сватово. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Подозреваемым инкриминируют статью о небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч.3 ст.425 УК).

По данным следствия, в 2015 году два командира реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого склада боеприпасов с грубыми нарушениями руководящих документов.

Как сообщают в ГБР, пожар на складе возник из-за диверсии неустановленных лиц. В результате часть военной техники была уничтожена из-за попадания сдетонировавших боеприпасов.

В результате, пишут в ГБР, были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подразделений, а также причинен ущерб государству на сумму более 15 млн грн.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

29 октября 2015 года в Сватово возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов.

В результате взрывов боеприпасов погибли трое военнослужащих и один гражданский, была уничтожена техника, проводилась эвакуация местных жителей.

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Наталия Медведева

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