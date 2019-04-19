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19.04.2019, 13:19

При Путине НАТО не посмело бы нас бомбить - глава МИД Сербии

При Путине НАТО не посмело бы нас бомбить - глава МИД Сербии - Фото
Ивица Дачич (фото - ЕРА)

Ивица Дачич напомнил о том, что в 2019 году исполняется 20 лет со дня бомбардировок ВВС Альянса по сербским войскам на территории бывшей Югославии

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Сербия никогда не войдет в Североатлантический альянс, даже если все вокруг будут в составе блока, потому что имеет "негативный опыт" соприкосновения с НАТО. Об этом глава сербского МИД Ивица Дачич заявил российскому пропагандистскому изданию Известия.

"Мы не будем становиться членом Альянса, учитывая негативный предыдущий опыт, который у нас есть", - сказал он.

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В 1999 году была проведена операция НАТО Operation Allied Force против Югославии: она стала завершающим этапом Косовской войны. В результате бомбардировок югославские войска отошли с территории края Косово и Метохия, который перешел под контроль сил Альянса и позже - ООН.

"Если бы Путин тогда был президентом (РФ), нас бы не посмели бомбить", - заявил Дачич.

Также, по словам главы сербского МИД, НАТО стоит учитывать мнение Сербии и сербского народ: "А мы выступаем за военный нейтралитет и не будем вступать ни в какие альянсы".

Во время Косовской войны в Югославии шли два конфликта. Первый начался на рубеже зимы/весны 1998 года в Косово (тогда еще автономный край): этнически албанская Армия освобождения Косово боролась за независимость края против сербских силовиков и югославской армии. Второй вооруженный конфликт - та самая воздушная операция НАТО против Югославии (с конца марта по середину июня 1999 года).

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Теги: нато, сербия, Ивица Дачич
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