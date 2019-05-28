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28.05.2019, 10:06

Сербский президент признал потерю Косово и выступил за переговоры

Сербский президент признал потерю Косово и выступил за переговоры - Фото
Александр Вучич (фото - ЕРА)

Александр Вучич заявил в сербском парламенте, что решил "не продолжать ложь и самообман"

Для Сербии пришло время выбирать между сладкой ложью и горькой правдой, какой бы она ни была. Так сербский президент Александр Вучич обратился к парламенту, говоря об утрате фактического контроля над краем Косово, пишет РТС.

Сербский лидер заявил, что стране пора признать это поражение, которое принесло территориальные и экономические потери.

"Нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии <...> Нам нужно прекратить обманывать нашу общественность", - сказал Вучич.

Он описал варианты выхода из ситуации: сохранить замороженный конфликт или "нормализовать отношения Белграда и Приштины". По словам Вучича, он за второй пункт.

Еще в марте Вучич в вопросе признания Косово заявлял, что "нужно сначала найти компромисс".

В начале 2019-го с Сербии люди массово протестовали против Вучича, требуя смены правительства, честных выборов и свободы слова.

Провозглашение независимости Косово произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Таким образом, для Киева край - неотъемлемая часть Сербии. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

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Теги: Александр Вучич, косово, сербия, независимость, балканы
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